Півзахисник АЗ і збірної України U-20 Богдан Будко підбив підсумки матчу 1/8 фіналу ЧС-2025 проти Іспанії (0:1). Його слова наводить УАФ.

Емоції після матчу не дуже позитивні, адже ми програли. Утім, команда на цьому чемпіонаті показала себе дуже добре. Ми гідно зіграли з Іспанією, боролися до останньої хвилини. Десь не пощастило, але в нас усе ще попереду.

Цього разу ми більше грали без м'яча, і це значно важче, бо треба постійно рухатися, діяти у відборі. Тому, коли м'яч потрапляє до тебе, ти вже трохи втомлений. Для результату, щоб хоча б перевести гру в овертайм, думаю, нам забракло кінцівки. Треба було більше вантажити у штрафний майданчик, більше бити по воротах із дальньої дистанції...

Від самого турніру та від Чилі емоції лише позитивні. Суперники були дуже сильні, і кожна гра для нас була як остання. Ми боролися до кінця. Звичайно, хотіли дійти до фіналу й навіть перемогти, але сталося як сталося. Можу тільки подякувати партнерам, тренерам, фізіотерапевтам та адміністраторам - усім, хто причетний. Дуже добре все було організовано, - розповів Будко.