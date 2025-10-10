Стало відомо, в якій формі зіграє збірна України проти Ісландії
Поєдинок пройде сьогодні ввечері
19 хвилин тому
Фото - УАФ
10 жовтня в Рейк'явіку на стадіоні «Лейгардальсведлюр» відбудеться матч 3-го туру групового етапу відбору ЧС-2026 у квартеті D Ісландія – Україна (початок гри — о 21:45 за київським часом).
Сьогоднішній матч збірна України проведе в жовтому комплекті форми. Ісландці зіграють у синьому, повідомляє пресслужба УАФ.
Збірна України невдало стартувала у кваліфікації ЧС-2026. У першому турі збірна України поступилася Франції (0:2). Далі підопічні Сергія Реброва зіграли внічию з Азербайджаном (1:1).
Наразі збірна Ісландії займає друге місце в групі D, набравши три бали, Україна – третя з одним очком в активі.