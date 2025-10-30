Лехія з українським тріо на полі змогла пробитись до 1/8 фіналу Кубка Польщі, здолавши Пущу на її полі.

Гра у Неполоміце не обійшлась без додаткового часу, оскільки в 90 хвилин гра завершилась з рахунком 1:1. Гол у складі Лехії організував дует Желізко-Дячук. Орендований в Динамо центрбек відкрив лік голам у складі зелено-білих.

Так само в цьому поєдинку брав участь ще один українець Богдан В'юнник, який відіграв 62 хвилини.

В додатковий час кадрового ресурсу Лехії виявилось достатньо, щоб не доводити гру до серії пенальті.

Кубок Польщі. 1/16 фіналу

Пуща - Лехія 1:3

Голи: Саймон, 74 - Дячук, 64, Бобчек, 115 (з пенальті), Чиркович, 120+2

Дженоа з Малиновським на полі не знайшла аргументів проти новачка Серії А.