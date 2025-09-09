Польський журналіст Пьотр Потемба повідомив, що захисник львівського Руха Віталій Роман залишить розташування Лехії Гданськ.

Попри домовленість на рівні керівників від послуг футболіста відмовився головний тренер Джон Карвер. Гравець не виправдав очікувань тренерського штабу. Як з футбольної, так і з фізичної точки зору.

За інформацією «ТаТоТаке», Лехія порушила зобовязання щодо розтермінування виплат, оскільки перший транш за перехід не був надісланий вчасно.

Рух мав отримати 700 тисяч євро двома платежами.

Коли стало зрозуміло, що Лехія не планує дотримуватися домовленостей, тоді Рух повернув футболіста в заявку клубу на УПЛ.

