Гол Мурікі на добиванні: як Фенербахче відкрив рахунок у матчі проти Шахтаря (відео)
Гірники пропустили м'яч у другому таймі
Донецький Шахтар пропустив м'яч у поєдинку п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче.
Після безгольового першого тайму гості відкрили рахунок на 56-й хвилині зустрічі. Нападник Фенербахче Ведат Мурікі першим зорієнтувався у штрафному майданчику гірників, зіграв на добиванні та з близької відстані відправив м'яч у сітку воріт — 0:1.
Відео MEGOGO
У матчі Шахтар — Фенербахче наразі триває другий тайм.
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