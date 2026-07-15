Павло Василенко

Виліт Франції у півфіналі чемпіонату світу від Іспанії (0:2) не лише позбавив команду шансів на титул, а й продовжив одну з найвідоміших футбольних традицій. Форвард ПСЖ Усман Дембеле не зміг стати першим володарем «Золотого м'яча», який виграв би наступний чемпіонат світу.

Перед стартом турніру саме Дембеле вважався одним із головних претендентів на те, щоб зруйнувати багаторічне «прокляття». Однак поразка в півфіналі залишила його в одному ряду з легендами світового футболу, яким це також не вдалося.

Раніше на стадії півфіналу після здобуття «Золотого м'яча» зупинялися Еусебіо (1966) та Мішель Платіні (1986). До фіналу доходили Джанні Рівера, Йохан Кройф, Карл-Гайнц Румменігге, Роберто Баджо та Роналдо, але всі вони програли вирішальні матчі.

Не змогли зламати цю тенденцію й Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі. Португалець вилітав на стадіях групового етапу та 1/8 фіналу, а аргентинець у 2010 році завершив виступи у чвертьфіналі. Таким чином, «прокляття Золотого м'яча» продовжує залишатися однією з наймістичніших історій світового футболу.