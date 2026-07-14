Сергій Разумовський

Збірна Іспанії стала першим фіналістом чемпіонату світу-2026. У півфінальному матчі команда Луїса де ла Фуенте впевнено перемогла Францію з рахунком 2:0. Забитими м’ячами у складі іспанської збірної відзначилися Мікель Оярсабаль та Педро Порро.

Для Іспанії це буде другий фінал чемпіонату світу в історії. Свій перший вирішальний матч на мундіалях іспанці провели у 2010 році на турнірі в ПАР. Тоді Іспанія зустрічалася з Нідерландами та здобула перемогу з рахунком 1:0 у додатковий час. Автором вирішального гола став Андрес Іньєста, який забив на 116-й хвилині.

Після того тріумфу Іспанія тривалий час не могла знову дістатися фіналу світової першості. На ЧС-2026 команда зуміла повторити це досягнення та отримала шанс вдруге в історії виграти головний трофей світового футболу.

На нинішньому турнірі іспанська збірна стартувала з нічиєї проти Кабо-Верде. Матч завершився без забитих м’ячів — 0:0. Після цього команда Луїса де ла Фуенте набрала хід і здобула п’ять перемог поспіль.

На груповому етапі Іспанія розгромила Саудівську Аравію з рахунком 4:0, а також мінімально перемогла Уругвай — 1:0. У плей-оф іспанці впевнено пройшли Австрію, вигравши 3:0, після чого здолали Португалію з рахунком 1:0. У чвертьфіналі Іспанія перемогла Бельгію — 2:1.

Півфінальна перемога над Францією стала ще одним підтвердженням стабільності іспанської команди на цьому чемпіонаті світу. Іспанія демонструє надійну гру в обороні та регулярно знаходить можливості для результативних дій в атаці.

Суперник Іспанії у фіналі визначиться в іншому півфінальному матчі. За другу путівку до вирішального поєдинку чемпіонату світу-2026 поборються Англія та Аргентина.