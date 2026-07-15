Павло Василенко

Фінал чемпіонату світу обіцяє увійти в історію не лише спортивною інтригою, а й безпрецедентним шоу. Перерва між таймами вирішального матчу на стадіоні в Нью-Йорку може тривати до 25 хвилин замість передбачених правилами 15.

ФІФА готує 11-хвилинну музичну програму за зразком Супербоулу. На сцені виступлять Мадонна, Шакіра та південнокорейський гурт BTS. За інформацією організації, остаточний формат ще обговорюється, однак одним із варіантів є продовження стандартної перерви, що суперечить регламенту IFAB, який обмежує її 15 хвилинами.

Минулого року під час фіналу Клубного чемпіонату світу перерва вже тривала 24 хвилини. Тоді на сцену виходили Coldplay, J Balvin, Doja Cat, Tems та Еммануель Келлі.

Цьогорічне шоу стане ще масштабнішим. До програми долучився Джастін Бібер, а також виступлять Burna Boy, Густаво Дудамель, хор PS22 і Coldplay. Продюсером музичної частини став фронтмен гурту Кріс Мартін.

Фінал чемпіонату світу-2026 пройде у неділю, 19 липня. У церемонії закриття також візьмуть участь Том Круз, Роббі Вільямс, Лора Паузіні, Ніколь Шерзінгер, iShowSpeed, а гімн США виконає Дженніфер Хадсон.