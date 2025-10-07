Павло Василенко

Усман Дембеле, володар «Золотого м’яча», зробив неочікуване зізнання, яке підірвало соцмережі. Французький вінгер ПСЖ розповів, що не розлучається зі своєю найціннішою нагородою навіть уві сні.

«Зізнаюся, «Золотий м’яч» ніколи мене не покидає. Я з ним сплю», – сказав Дембеле в інтерв’ю Telefoot, супроводивши слова фото, яке швидко розлетілося по мережі.

Наприкінці вересня в паризькому театрі Шатле стало відомо ім’я найкращого футболіста світу. «Золотий м’яч» дістався саме Дембеле, який обійшов молодого таланта Барселони Ламіна Ямаля.

Перемога 28-річного француза не стала сенсацією: його феноменальна гра допомогла ПСЖ здобути історичний требл – Лігу чемпіонів, Лігу 1 та Кубок Франції.

Дембеле став шостим французом в історії, який завоював цю престижну нагороду, приєднавшись до таких легенд, як Раймон Копа, Мішель Платіні, Жан-П’єр Папен, Зінедін Зідан і Карім Бензема.

Попри травму стегна, вінгер залишається у центрі уваги – не лише завдяки своїй грі, а й завдяки харизматичним визнанням. Його історія доводить: навіть після здобуття вершини справжній чемпіон продовжує жити футболом – буквально.