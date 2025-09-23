Ямаль привітав Дембеле зі здобуттям Золотого м’яча
Гравець Барселони посів друге місце
близько 1 години тому
Ламін Ямаль / фото - Барселона
Вінгер Барселони Ламін Ямаль зробив допис у своєму акаунті в соцмережі після церемонії вручення Золотого м’яча, де чемпіоном став нападник ПСЖ Усман Дембеле.
Замисел Бога ідеальний: потрібно підніматися, щоб досягти вершини. Радію перемозі у трофеї Копа вдруге та вітаю Усмана Дембеле з нагородою і чудовим сезоном, – написав 18-річний футболіст.
Ямаль посів друге місце в голосуванні за Золотий м’яч 2025 року. У минулому сезоні він провів 55 матчів у всіх турнірах, забив 18 голів і віддав 25 результативних передач. Усман Дембеле зіграв 53 поєдинки, у яких відзначився 35 голами та 16 асистами.