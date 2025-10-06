Володар «Золотого м’яча» і чемпіон світу тренуватиме сенсаційного дебютанта Мундіалю
Фахівець очолив нову команду
33 хвилини тому
Фабіо Каннаваро, легендарний італійський захисник та володар «Золотого м’яча», став новим головним тренером національної збірної Узбекистану. Він змінив Тимура Кападзе, який несподівано залишив посаду, попри історичний успіх – перший в історії вихід команди на чемпіонат світу.
Як повідомила Федерація футболу Узбекистану, Каннаваро найближчим часом приступить до виконання своїх обов’язків. Збірна здобула путівку на Мундіаль-2026, що відбудеться у США, Канаді та Мексиці, завдяки вдалим виступам у червневих відбіркових матчах азійської зони.
Після відходу Кападзе узбецька федерація активно шукала фахівця з міжнародним досвідом. За даними AP, серед потенційних кандидатів розглядалися Йоахім Льов та Паулу Бенту, однак перевагу віддали Каннаваро.
У якості гравця він виступав за Наполі, Інтер, Ювентус та Реал Мадрид, а в 2006 році став чемпіоном світу у складі збірної Італії. Завершивши кар’єру у 2011-му, Каннаваро тренував Удінезе, Беневенто, Динамо Загреб, Аль-Наср, Гуанчжоу Евергранд і короткий час – збірну Китаю.