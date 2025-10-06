Павло Василенко

Фабіо Каннаваро, легендарний італійський захисник та володар «Золотого м’яча», став новим головним тренером національної збірної Узбекистану. Він змінив Тимура Кападзе, який несподівано залишив посаду, попри історичний успіх – перший в історії вихід команди на чемпіонат світу.

Як повідомила Федерація футболу Узбекистану, Каннаваро найближчим часом приступить до виконання своїх обов’язків. Збірна здобула путівку на Мундіаль-2026, що відбудеться у США, Канаді та Мексиці, завдяки вдалим виступам у червневих відбіркових матчах азійської зони.

Після відходу Кападзе узбецька федерація активно шукала фахівця з міжнародним досвідом. За даними AP, серед потенційних кандидатів розглядалися Йоахім Льов та Паулу Бенту, однак перевагу віддали Каннаваро.

У якості гравця він виступав за Наполі, Інтер, Ювентус та Реал Мадрид, а в 2006 році став чемпіоном світу у складі збірної Італії. Завершивши кар’єру у 2011-му, Каннаваро тренував Удінезе, Беневенто, Динамо Загреб, Аль-Наср, Гуанчжоу Евергранд і короткий час – збірну Китаю.