Стало відомо, коли Дембеле покаже Золотий м'яч вболівальникам ПСЖ
Подія відбудеться зовсім скоро
близько 2 годин тому
Усман Дембеле / фото - BBC
Парі Сен-Жермен планує урочисту церемонію, щоб показати вболівальникам Золотий м’яч, який здобув нападник Усман Дембеле. Захід відбудеться у суботу, 27 вересня, перед початком матчу 6 туру чемпіонату Франції проти Осера на стадіоні Парк де Пренс. Про це повідомив журналіст RMC Sport Артур Перро у соцмережі X.
За даними джерела, клуб зараз опрацьовує деталі організації події, не розкриваючи їх публічно.
У минулому сезоні Дембеле провів 53 матчі в усіх турнірах, забив 35 голів і зробив 16 результативних передач. У складі ПСЖ він став чемпіоном Франції, виграв національні Кубок і Суперкубок, а також здобув трофеї Ліги чемпіонів та Суперкубка УЄФА.
