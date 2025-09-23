Парі Сен-Жермен планує урочисту церемонію, щоб показати вболівальникам Золотий м’яч, який здобув нападник Усман Дембеле. Захід відбудеться у суботу, 27 вересня, перед початком матчу 6 туру чемпіонату Франції проти Осера на стадіоні Парк де Пренс. Про це повідомив журналіст RMC Sport Артур Перро у соцмережі X.

За даними джерела, клуб зараз опрацьовує деталі організації події, не розкриваючи їх публічно.

У минулому сезоні Дембеле провів 53 матчі в усіх турнірах, забив 35 голів і зробив 16 результативних передач. У складі ПСЖ він став чемпіоном Франції, виграв національні Кубок і Суперкубок, а також здобув трофеї Ліги чемпіонів та Суперкубка УЄФА.