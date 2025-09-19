Михайло Цирук

Настали чергові вихідні, а це означає, що саме час виділити для себе головні матчі футбольного вікенду, щоб не пропустити все найцікавіше.

Пропонуємо до вашої уваги добірку топових поєдинків, які не дадуть вам занудьгувати у вільний час.

Субота: мерсисайдське дербі та ще один топ-матч АПЛ

14:30 Ліверпуль - Евертон

Якщо закінчити цей матч на 80 хвилині - то Евертон точно його не програє, бо Ліверпуль цього сезону вириває перемоги лише в самому кінці зустрічей. Звісно, шанси команди нашого Віталія Миколенка, рівень готовності якого до гри наразі невідомий, зупинити Ліверпуль, який поки не може зупинити ніхто, не надто високі.

Але для Евертона дербі - це особливий матч, на який команда налаштовується по-особливому, і часом відбирає очки у гранда. З останніх трьох матчів з синіми Ліверпуль виграв лише один, тож, можливо, команда Моєса здивує суперника й цього разу.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Ліверпуля

15:00 Жирона - Леванте

Допоки Віктор Циганков лікує свої вічні травми, Владислав Ванат уже встиг дебютувати за Жирону, і зробив це просто чудово, забивши мʼяч, який майже приніс каталонцям перемогу. У другій грі Ваната за іспанський клуб суперник теж буде цілком доступним для обігрування та голів у його ворота.

Леванте, так само як і Жирона, набрав тільки одне очко в чотирьох матчах, і у домашньому матчі фаворитами зустрічі будуть саме підопічні Мічела. Чи зможуть вони підтвердити цей статус і здобути першу перемогу в новому сезоні?

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Жирони

16:00 Болонья - Дженоа

Дженоа Руслана Малиновського цього туру чекає зустріч з Болоньєю, яка розпочала новий сезон так само погано. В активі господарів наразі одна перемога та дві поразки у трьох матчах, тоді як грифони ще взагалі не перемагали, двічі зігравши внічию та зазнавши однієї поразки. Чи вдасться команді українця здобути першу звитягу у поточному розіграші Серії А?

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Болоньї

19:30 Ман Юнайтед - Челсі

Обидві команди почали сезон далеко не ідеально. МЮ здобув лише одну перемогу в чотирьох стартових іграх АПЛ, а також вилетів з Кубка Ліги від представника четвертого дивізіону. Челсі ж стартував трохи краще, однак двічі втратив очки у матчах не проти грандів: Кристал Пелас (0:0) та Брентфорда (2:2), а шлях у Лізі чемпіонів розпочав з поразки від Баварії (1:3). Тож у цьому матчі обом командам буде дуже важливо перемогти, однак кому з них це все ж таки вдасться?

Прогноз ХSPORT.ua - Челсі не програє

22:00 Фулгем - Брентфорд

В останньому матчі Брентфорд Єгора Ярмолюка пройшов Астон Віллу в межах Кубка ліги (1:1, пен. 4:2), проте в чемпіонаті справи поки складаються не найкращим чином. Чотири очки у чотирьох матчах - досить посередній старт, і для того, аби в майбутньому не думати про боротьбу за виживання, потрібно покращувати своє турнірне становище вже зараз. Чи зможуть бджоли зробити це за підсумками матчу з Фулгемом?

Прогноз ХSPORT.ua - нічия

Неділя: Дербі Рима та французьке класико

13:30 Лаціо - Рома

На старті цього сезону римський футбол явно не на підйомі. Рома Артема Довбика після двох мінімальних перемог програла Торіно (0:1), відпустивши лідерів чемпіонату, а Лаціо взагалі поступився у двох матчах з трьох, програвши Комо (0:2) та Сассуоло (0:1). Тож успіх у дербі може стати для якогось з колективів поштовхом, який допоможе відчути впевненість у собі та налагодити ситуацію.

Прогноз ХSPORT.ua - Рома не програє

18:30 Арсенал - Ман Сіті

На старті нового сезону Арсенал, загалом, у порядку. Підопічні Мікеля Артети виграли три поєдинки чемпіонату з чотирьох, розібравшись з Манчестер Юнайтед (1:0), Лідсом (5:0) та Ноттінгемом (3:0). Програли лише нестримному Ліверпулю (0:1), і, звісно ж, на останніх хвилинах, адже по-іншому команда Слота поки не перемагає.

А от Манчестер Сіті старт сезону в АПЛ відверто провалив. Розпочалося для Ман Сіті все дуже добре - з розгромної перемоги над Вулвергемптоном (4:0). Однак далі було дві поразки поспіль: спочатку вдома від Тоттенгема (0:2), а потім на виїзді від Брайтона (1:2), де підопічні Пепа Гвардіоли пропустили вирішальний гол на останніх хвилинах матчу.

Трохи покращити ситуацію дозволила впевнена перемога в Манчестерському дербі минулого туру (3:0), проте це не скасовує того, що шість очок у чотирьох матчах - все одно провальний старт для містян. Чи вдасться їм зробити ще один крок до виправлення ситуації?

Прогноз ХSPORT.ua - Арсенал не програє

21:45 Марсель - ПСЖ

А у Франції програму пʼятого туру завершуватиме місцеве класико. І цей матч сприйматиметься якось по-особливому навіть попри те, що Марсель розпочав сезон не найкращим чином, програвши два матчі з чотирьох, а ПСЖ не помічає нікого на своєму шляху ні в Лізі 1, ні в ЛЧ.

Класико є класико, і якими б поганими не були справи аутсайдера, котрий програв парижанам останні 5 матчів поспіль, його фанати все одно сподіватимуться на приємний сюрприз. Ну а українські вболівальники будуть сподіватися на вихід у старті нашого Іллі Забарного, хоча у паризькому клубі він, як ми вже зрозуміли, ніколи не гарантований.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога ПСЖ

У матеріалі використані фото Getty images