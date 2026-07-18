Павло Василенко

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам відхилив прохання своїх футболістів дати їм кілька годин відпочинку в Маямі перед матчем за третє місце чемпіонату світу-2026 проти Англії. Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, після прибуття до Флориди більшість гравців попросили дозволити їм провести вечір поза командним готелем, щоб психологічно перезавантажитися після болючої поразки від Іспанії у півфіналі. Футболісти навіть запропонували компроміс, пообіцявши повернутися до готелю до опівночі, однак наставник залишився непохитним.

Для Дешама, який після турніру залишить посаду головного тренера збірної Франції, принципово завершити свою 14-річну роботу на чолі «триколірних» перемогою. Саме тому він вирішив не змінювати звичний режим підготовки та зосередитися виключно на матчі з Англією.

Водночас під час нинішнього чемпіонату світу французький фахівець уже двічі робив виняток, дозволяючи футболістам провести час із родинами. Проте після невдачі в півфіналі Дешам вирішив не надавати команді додаткових послаблень.

Матч за третє місце між збірними Франції та Англії відбудеться у неділю, 19 липня. Початок зустрічі – о 00:00 за київським часом.