Павло Василенко

Колишній півзахисник збірної України Максим Калиниченко в інтерв’ю сайту «Український футбол» поділився прогнозом на матч за третє місце чемпіонату світу-2026, у якому зустрінуться збірні Франції та Англії.

На думку експерта, англійській команді буде непросто психологічно оговтатися після поразки у півфіналі. Крім того, наприкінці турніру дається взнаки фізична втома, тому головний тренер Томас Тухель, ймовірно, надасть шанс футболістам, які отримували менше ігрового часу.

Водночас Калиниченко очікує змін і в складі французів. За його словами, наставник «триколірних» Дідьє Дешам, для якого цей матч стане останнім на чолі збірної, також може вдатися до ротації та випустити на поле резервістів.

«Англії буде дуже важко психологічно відновитися, плюс феноменальна втома від турніру. Думаю, що Тухель дасть пограти тим, хто мав мало практики. Дешам у своєму останньому матчі на чолі збірної Франції теж проведе ротацію. Буде цікавий матч, не прохідний. Ставлю на 3:1 на користь Франції», – зазначив Калиниченко.

Матч за третє місце чемпіонату світу-2026 між збірними Франції та Англії відбудеться у неділю, 19 липня. Початок зустрічі – о 00:00 за київським часом.