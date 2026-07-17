Павло Василенко

Поразка Франції від Іспанії (0:2) у півфіналі чемпіонату світу залишила по собі не лише спортивне розчарування. За інформацією L'Equipe, під час перерви в роздягальні «триколорів» спалахнув конфлікт, головною фігурою якого став Усман Дембеле.

На той момент французи поступалися лише з мінімальним рахунком, тому шанси врятувати матч ще залишалися. Дембеле вирішив емоційно звернутися до партнерів, розкритикувавши гру команди в атаці та заявивши, що дії футболістів попереду є недостатньо злагодженими.

Втім, його слова були сприйняті неоднозначно. За даними французького видання, частина гравців негативно відреагувала на виступ володаря «Золотого м'яча»-2025. Деякі футболісти вважали, що Дембеле почав висловлювати претензії лише тоді, коли сам опинився у складній ситуації, а не підтримував команду протягом матчу.

Після перерви Франція так і не змогла змінити хід зустрічі. Лідери команди, серед яких Кіліан Мбаппе, Майкл Олісе та сам Дембеле, не знайшли способу зламати оборону іспанців. У підсумку підопічні Дідьє Дешама залишилися без фіналу і тепер зіграють лише в матчі за третє місце проти Англії.