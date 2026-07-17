Денис Сєдашов

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився емоціями перед матчем за третє місце на чемпіонаті світу-2026 проти команди Англії. Цей поєдинок стане для фахівця останнім на чолі французької збірної, якою він керував з 2012 року. Слова наводить L'Équipe.

Дешам зазначив, що попри розчарування від невиходу до фіналу, команда серйозно налаштовується на гру, а також підсумував свій 25-річний шлях у збірній як гравця та тренера.

Відчуваю відповідальність за результат у майбутньому матчі, який аж ніяк не є товариським. Це не та гра, до участі в якій ми прагнули, але вона є. Це матч за третє місце, я разом зі своїм штабом і гравцями зобов'язаний зробити все можливе для перемоги. Англійці не хотіли цього матчу, та й ми теж, але така реальність, це мета, те, про що я думаю. В глибині душі чудово розумію, що скоро опуститься занавіс. Не хочу нікого засмучувати, але знаю, що сумуватиму за збірною Франції, мені пощастило бути там у цій футболці, пережити чудові моменти та складні випробування. Занавіс опустився, але життя триває. Не знаю, що буде далі, але я за своїм мисленням позитивна людина. Все буде добре. Збірна Франції — найкраще, що трапилося зі мною в моєму професійному житті. 25 років залишають свій слід у житті чоловіка чи жінки, особливо тому що створюють незабутні спогади. Але найважливіше — це завжди те, що чекає попереду. Дідьє Дешам

Нагадаємо, Дідьє Дешам виступав за національну збірну як футболіст з 1989 по 2000 рік, а у 2018-му привів команду до золотих медалей Мундіалю вже як головний тренер.

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