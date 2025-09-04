Дешам – про матч з Україною: «Це може створити нам завтра певні проблеми»
Поєдинок відбудеться вже завтра
близько 1 години тому
Напередодні матчу відбору ЧС-2026 Україна – Франція, який відбудеться 5 вересня в польському Вроцлаві на стадіоні «Тарчинський Арена Вроцлав» (початок о 21:45 за Києвом), головний тренер наших суперників Дідьє Дешам поспілкувався зі ЗМІ.
«Враховуючи початок сезону, не можу сказати, що всі гравці нашої команди підійшли до старту відбору ЧС-2026 у найкращій формі. Щодо гри збірної України, то хотів би передусім відзначити напрацьовані комбінації цієї команди. Вони несуть елемент несподіваності на самому початку, і це може створити нам завтра певні проблеми», – цитує Дешама пресслужба УАФ.
Національна команда України у перших двох турах зіграє проти Франції (5 вересня, Вроцлав, 21:45) та Азербайджану (9 вересня, Баку, 19:00).
Також у нашій відбірковій групі виступає збірна Ісландії.
Чемпіонат світу-2026 відбудеться у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня.