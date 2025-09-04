Відомий український тренер Олег Федорчук висловив думку, що захисник Динамо Тарас Михавко поки не заслуговує на виклик до національної збірної. За його словами, виступи киян у єврокубках лише підтвердили цей факт.

Федорчук також зазначив, що у майбутньому поєдинку проти Франції користі від Михавка у складі не буде, адже підопічні Сергія Реброва мають здебільшого зосередитися на оборонних діях, а гравець в цьому аспекті гри просідає. Цитує Федорчука Footboom.

«Щодо Михавка, то тут дуже багато питань щодо його виклику, він зараз абсолютно не готовий, і єврокубкові матчі київського клубу це чітко продемонстрували. Реальної користі від нього в майбутньому матчі з Францією я теж не бачу, команда грає з трьома нападниками, навантаження на захисників божевільне. Михавко грає добре, коли команда володіє м'ячем, і він однією передачею може забезпечити рух команди. Проте відбір – це не його. Швидше за все, виклик заради виклику, тим більше, що Матвієнко зараз у дуже непоганій формі», — сказав Федорчук.

