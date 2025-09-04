Тренер — про виклик Михавка в збірну України: «Він зараз абсолютно не готовий»
Олег Федорчук не розуміє рішення Сергія Реброва
14 хвилин тому
Відомий український тренер Олег Федорчук висловив думку, що захисник Динамо Тарас Михавко поки не заслуговує на виклик до національної збірної. За його словами, виступи киян у єврокубках лише підтвердили цей факт.
Федорчук також зазначив, що у майбутньому поєдинку проти Франції користі від Михавка у складі не буде, адже підопічні Сергія Реброва мають здебільшого зосередитися на оборонних діях, а гравець в цьому аспекті гри просідає. Цитує Федорчука Footboom.
«Щодо Михавка, то тут дуже багато питань щодо його виклику, він зараз абсолютно не готовий, і єврокубкові матчі київського клубу це чітко продемонстрували. Реальної користі від нього в майбутньому матчі з Францією я теж не бачу, команда грає з трьома нападниками, навантаження на захисників божевільне.
Михавко грає добре, коли команда володіє м'ячем, і він однією передачею може забезпечити рух команди. Проте відбір – це не його. Швидше за все, виклик заради виклику, тим більше, що Матвієнко зараз у дуже непоганій формі», — сказав Федорчук.
