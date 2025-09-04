Український нападник Владислав Ванат розповів про свої очікування від майбутнього матчу національної збірної у кваліфікації до чемпіонату світу, де команда Сергія Реброва зустрінеться із Францією.

«Це сильна команда. Мабуть, по підбору гравців це найкраща збірна світу. Звичайно, треба виходити та грати проти них, вигравати, тому що заради цього ми працюємо з дитинства, заради таких матчів», – лаконічно сказав Ванат для УАФ.

5 вересня збірна України розпочне відбір до ЧС-2026 номінально домашньою зустріччю проти французів. Гра пройде у Вроцлаві на стадіоні Тарчинський Арена, а стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. У квартеті D, окрім України та Франції, виступають збірні Ісландії та Азербайджану.

Нагадаємо, що жеребкування фінальної стадії світової першості-2026, яку приймуть США, Канада та Мексика, призначено на 5 грудня у Вашингтоні.

