Сергій Разумовський

Збірна Іспанії стала першим фіналістом чемпіонату світу-2026, перемігши Францію у півфіналі з рахунком 2:0.

Окрім виходу до вирішального матчу турніру, команда встановила унікальне досягнення. Іспанія зіграла «на нуль» у 6 із 7 матчів на цьому чемпіонаті світу. Раніше жодній збірній в історії не вдавалося досягти такого показника в межах одного розіграшу мундіалю.

Також «Фурія роха» повторила власний рекорд за тривалістю переможної серії на чемпіонатах світу. Перемога над Францією стала для Іспанії шостою поспіль на ЧС-2026. Аналогічна серія вже була в історії іспанської збірної на чемпіонаті світу-2010. Тоді Іспанія також здобула шість перемог поспіль і в підсумку стала чемпіоном світу.

Цікаво, що в обох випадках іспанці не змогли виграти свій перший матч на турнірі. На ЧС-2010 Іспанія поступилася Швейцарії з рахунком 0:1, а на чемпіонаті світу-2026 стартувала з нічиєї проти Кабо-Верде — 0:0.

Після цього команда набрала хід, видала серію перемог і знову дійшла до фіналу мундіалю. У вирішальному матчі ЧС-2026 Іспанія зіграє з переможцем півфінальної пари Англія – Аргентина.