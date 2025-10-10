Павло Василенко

Збірна Іспанії відклала свою поїздку до Ельче на суботній відбірковий матч чемпіонату світу-2026 проти Грузії через сильні дощі та ризик повеней.

Як повідомила Іспанська футбольна федерація, команда планувала вирушити до місця проведення гри вранці у п’ятницю, однак через попередження про небезпечну негоду на південному сході країни була змушена змінити плани.

Федерація звернулася до УЄФА з проханням дозволити провести всі передматчеві заходи – зокрема, пресконференції та тренування – у тренувальному центрі команди в Мадриді.

Очікується, що іспанська збірна вирушить до Ельче вже в суботу, безпосередньо перед поєдинком.