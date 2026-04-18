Голи Тюрама, Барелли та Зелінського принесли Інтеру перемогу над Кальярі
Всі голи були забиті у другому таймі
близько 2 годин тому
Міланський Інтер здобув впевнену перемогу над Кальярі у межах 33-го туру італійської Серії А.
Долю зустрічі було вирішено на початку другого тайму. На 52-й хвилині Маркус Тюрам відкрив рахунок, замкнувши передачу Федеріко Дімарко. За чотири хвилини Ніколо Барелла подвоїв перевагу нерадзуррі, успішно зігравши на добиванні у штрафному майданчику суперника.
Остаточну крапку в матчі у компенсований час поставив Пйотр Зелінський. Після пасу Дензела Дюмфріса польський півзахисник в один дотик поцілив у верхній кут воріт.
Серія А. 33-й тур
Голи: Тюрам, 52, Барелла, 56, Зелінський, 90+2
Завдяки впевненій перемозі Інтер зміцнив своє лідерство в італійській Серії А. Наразі в активі нерадзуррі 78 очок. Кальярі з 33 очками посідає 16-те місце в турнірній таблиці.
