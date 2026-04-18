Денис Сєдашов

Міланський Інтер здобув впевнену перемогу над Кальярі у межах 33-го туру італійської Серії А.

Долю зустрічі було вирішено на початку другого тайму. На 52-й хвилині Маркус Тюрам відкрив рахунок, замкнувши передачу Федеріко Дімарко. За чотири хвилини Ніколо Барелла подвоїв перевагу нерадзуррі, успішно зігравши на добиванні у штрафному майданчику суперника.

Остаточну крапку в матчі у компенсований час поставив Пйотр Зелінський. Після пасу Дензела Дюмфріса польський півзахисник в один дотик поцілив у верхній кут воріт.

Серія А. 33-й тур

Інтер — Кальярі — 3:0

Голи: Тюрам, 52, Барелла, 56, Зелінський, 90+2

Завдяки впевненій перемозі Інтер зміцнив своє лідерство в італійській Серії А. Наразі в активі нерадзуррі 78 очок. Кальярі з 33 очками посідає 16-те місце в турнірній таблиці.

