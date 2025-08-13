Павло Василенко

Дитячий фонд УЄФА запросив двох дітей-біженців взяти участь у церемонії нагородження разом з президентом УЄФА Александером Чеферіном на сьогоднішньому матчі за Суперкубок УЄФА між ПСЖ та Тоттенгемом в Удіне.

12-річна Тала – палестинська дівчинка зі слабким здоров'ям, яку перевезли до Мілана для отримання належної медичної допомоги, оскільки в Газі бракує необхідного обладнання з початку війни.

Разом із Талою на подіумі стоятиме 9-річний Мохаммед, який втратив батьків під час війни та отримав серйозні поранення після авіаудару. Через тяжкий стан та крихкий вік Мохаммеду та його бабусі пощастило покинути Газу, і їх госпіталізували до Мілана, де Мохаммед зараз проходить лікування.

Дев'ять дітей-біженців, які походять з різних зон конфлікту (Афганістан, Ірак, Нігерія, Палестина та Україна), також взяли участь у церемонії відкриття та під час шикування команд демонструватимуть банер з написом «СТОП ВБИВАТИ ДІТЕЙ – СТОП ВБИВАТИ ЦИВІЛЬНИХ ОСІБ».

Дев'ять дітей є бенефіціарами одного з партнерів Фонду УЄФА для дітей – Inter Campus, фонду, який, серед іншого, займається соціальною інтеграцією між різними етнічними групами та культурами.

Матч за Суперкубок УЄФА проходиить у ці хвилини. Наразі разунок 2:2.