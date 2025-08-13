Агент Доннарумми підтвердив роботу над трансфером голкіпера ПСЖ в АПЛ
Переговорів з італійськими клубами немає, пріоритет – Прем’єр-ліга
44 хвилини тому
Агент Енцо Райола, який представляє інтереси воротаря ПСЖ Джанлуіджі Доннарумми, заявив, що працює над переходом свого клієнта до одного з клубів англійської Прем’єр-ліги. Представник гравця також підкреслив, що переговорів з командами з Італії немає.
Перехід в Прем’єр-лігу — правильний крок для Джиджі, на мій погляд. Ми працюємо над цим. Ми не ведемо переговорів з італійськими клубами. Ми досі шоковані ставленням ПСЖ до Джиджі, — наводить слова Райоли журналіст Фабріціо Романо на своїй сторінці в X.
Джанлуіджі Доннарумма не був включений до заявки ПСЖ на матч за Суперкубок УЄФА проти Тоттенгема.
Раніше повідомлялося, що італійський голкіпер залишить французький клуб.