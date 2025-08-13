Парі Сен-Жермен офіційно підписав воротаря Лілля Люка Шевальє.

Новий контракт розрахований до літа 2030 року. У ПСЖ 23-річний футболіст виступатиме під 30-м номером. Фінансові деталі угоди не розкриваються, однак за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу перевищила 40 мільйонів євро.

Люк Шевальє є вихованцем Лілля. За першу команду він провів 127 матчів, у яких пропустив 127 голів і 44 рази залишав ворота недоторканими.

Минулого сезону-2024/25 Шевальє увійшов до символічної збірної Ліги 1, а також отримав номінацію на Трофей Льва Яшина. Він став наймолодшим воротарем в історії, який потрапив до списку претендентів на цю нагороду.

Шевальє призваний замінити у клубі Джанлуїджі Доннарумму, який залишить французький клуб.

російський голкіпер Матвєй Сафонов також міг претендувати на місце в основі, але після переходу в клуб українця Забарного, також ймовірно залишить ПСЖ.