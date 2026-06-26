Сергій Разумовський

ЛНЗ визначився із місцем проведення домашніх матчів у Лізі конференцій. Як повідомляє пресслужба черкаського клубу, свої єврокубкові поєдинки «фіолетові» прийматимуть у Польщі.

Домашньою ареною ЛНЗ на час виступів у єврокубках стане Orlen Stadion у місті Плоцьк. Саме на цьому стадіоні проводить свої матчі польська Вісла Плоцьк.

Перший історичний домашній матч ЛНЗ у єврокубках відбудеться 23 липня. У другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій український клуб зіграє проти бельгійського Гента. Тож буде дуже складного домогтися ще одного поєдинку на цій арені.

Для ЛНЗ цей поєдинок стане особливим, адже команда вперше у своїй історії виступить на міжнародній арені. Через неможливість проводити єврокубкові матчі в Україні клуб, як і багато інших українських представників у турнірах УЄФА, змушений шукати нейтральне поле за кордоном.

Раніше повідомлялося, що захисник ЛНЗ відправиться до амбіційного новачка УПЛ.