Сергій Разумовський

Основний захисник Динамо Томаш Кендзьора не допоможе київській команді в матчі-відповіді кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Карабаха. Польський футболіст не полетів разом із партнерами до Баку.

За інформацією «ТаТоТаке», причиною відсутності 32-річного легіонера став струс мозку середньої тяжкості. Кендзьора отримав травму під час останнього тренування Динамо перед вильотом на гру.

Після ушкодження захисник пройшов медичне обстеження. Фахівці не дозволили футболісту вирушати з командою та рекомендували йому дотримуватися режиму відновлення. З огляду на характер травми Кендзьора не зможе взяти участь у найближчому поєдинку киян.

За попередніми прогнозами медиків, польський захисник зможе повернутися до тренувального процесу не раніше ніж через тиждень. Остаточні терміни його відновлення залежатимуть від самопочуття гравця та результатів повторних оглядів.

Втрата Кендзьори може стати відчутною для Динамо, адже він є одним із ключових виконавців оборони та має значний досвід виступів у єврокубках. Тренерському штабу доведеться визначити йому заміну на важливий матч у Баку.

Раніше головний тренер Динамо Ігор Костюк заявляв, що у таборі киян більше немає травм.