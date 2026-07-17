Павло Василенко

Захисник київського Динамо Крістіан Біловар став одним із героїв матчу-відповіді проти румунської Університаті Клуж у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, хоча після фінального свистка був змушений вирушити до лікарні.

Підопічні Ігоря Костюка вдруге поспіль зіграли з румунами внічию 0:0, але здобули путівку до наступного раунду завдяки перемозі в серії післяматчевих пенальті.

Як повідомляє телеграм-канал Ідеальне Динамо, Біловар провів на полі всі 120 хвилин, попри серйозне ушкодження. Одразу після гри футболіста доправили на обстеження через підозру на травму куприка.

За інформацією джерела, захисник відчував настільки сильний біль, що ледь не знепритомнів, однак відмовився залишати поле, щоб не залишити команду в меншості у вирішальні хвилини поєдинку.

Остаточний діагноз стане відомий після медичного обстеження.

Динамо вийшло до другого раунду кваліфікації Ліги Європи, в якому зустрінеться з грецьким ПАОКом. Матчі відбудуться 23 та 30 липня.