Павло Василенко

Київське Динамо пробилося до другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, здолавши румунську Університатю Клуж лише в серії післяматчевих пенальті.

Після нульової нічиєї у першому матчі команди не змогли визначити переможця й у Клуж-Напоці. Уже в першому таймі кияни двічі святкували забиті м'ячі, однак голи Богдана Редушка та Назара Волошина були скасовані через офсайд після перегляду VAR. Ще один чудовий шанс мав Матвій Пономаренко, який влучив у поперечину.

Після перерви команда Ігоря Костюка продовжила володіти ініціативою, але реалізувати свої моменти не змогла. Господарі відповідали небезпечними контратаками, однак рахунок так і не було відкрито. Вихід на поле Андрія Ярмоленка також не змінив хід зустрічі.

Безгольовими завершилися й додаткові 30 хвилин, тож долю путівки вирішила серія пенальті. Тут нерви виявилися міцнішими у футболістів Динамо, які перемогли з рахунком 4:2 та продовжили боротьбу в турнірі.

У другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи кияни зустрінуться з грецьким ПАОКом.

Ліга Європи, перший раунд відбору

Матч-відповідь

Університатя Клуж – Динамо – 0:0. По пенальті – 2:4

Перший матч – 0:0