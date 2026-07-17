Павло Василенко

Головний тренер Динамо Ігор Костюк поспілкувався з представниками ЗМІ після матчу-відповіді першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти румунської Університаті (0:0), в якому біло-сині перемогли суперника в серії пенальті (4:2).

«У першому таймі ми могли закривати матч. Забили два голи, створили ще кілька хороших моментів, але це футбол. Треба віддати належне супернику – це добре збалансована команда. На сьогоднішній день, із усіма тими моментами, що відбуваються в нашій країні, розраховуємо більше на власних вихованців. Вони прогресують, і, на мою думку, досвід, який вони отримали сьогодні, пережиті напруга й емоції допоможуть їм прогресувати й у майбутньому вирости у топ-гравців. Від матчу до матчу ми будемо додавати, аналізувати свої дії, адже це лише початок сезону», – цитує Костюка пресслужба Динамо.

Щоб пробитися до основного етапу Ліги Європи, київській команді загалом потрібно здолати чотири раунди відбору. Якщо на якомусь із наступних етапів кваліфікації ЛЄ кияни зазнають невдачі, вони автоматично перейдуть до кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Динамо вийшло до другого раунду кваліфікації Ліги Європи, в якому зустрінеться з грецьким ПАОКом. Матчі відбудуться 23 та 30 липня.