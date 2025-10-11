Дьокереш, Ісак і компанія виявилися безсилими перед Швейцарією. Відео
Збірна Швеції залишається сенсаційним аутсайдером своєї групи відбору на чемпіонат світу-2026
У матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірна Швеції вдома несподівано легко поступилася Швейцарії.
Господарі, маючи у складі своїх зіркових лідерів Дьокереша та Ісака, не зуміла навіть уникнути поразки. Гості виглядали активніше протягом усієї гри. Після перерви Джака точним ударом відкрив рахунок, а вже у компенсований час Манзанбі закріпив успіх швейцарців.
До вашої уваги огляд матчу.
Збірна Швейцарії набрала максимум очок у трьох турах групи B. Далі йдуть Косово (4) та Словенія (2). Швеція залишається сенсаційним аутсайдером квартету.
Чемпіонат світу-2026. Кваліфікація
Швеція – Швейцарія 0:2
Голи: Джака 65, Манзанбі 90+4
Швеція: Юханссон, Лагербільке, Гін, Гудмундссон, Бернгардссон (Гольм 72), Бергвалль (Барджі 85), Карлстрем (Салетрос 65), Аярі, Сема (Свенссон 72), Дьокереш, Ісак
Швейцарія: Кобель, Відмер (Хакес 74), Ельведі, Аканджі, Родрігес, Фройлер, Джака, Рідер (Соу 59), Ндоє, Варгас (Манзамбі 84), Емболо
Попередження: Лагербільке 90+5 – Аканджі 49
