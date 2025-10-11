Сергій Стаднюк

У матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірна Швеції вдома несподівано легко поступилася Швейцарії.

Господарі, маючи у складі своїх зіркових лідерів Дьокереша та Ісака, не зуміла навіть уникнути поразки. Гості виглядали активніше протягом усієї гри. Після перерви Джака точним ударом відкрив рахунок, а вже у компенсований час Манзанбі закріпив успіх швейцарців.

До вашої уваги огляд матчу.

Збірна Швейцарії набрала максимум очок у трьох турах групи B. Далі йдуть Косово (4) та Словенія (2). Швеція залишається сенсаційним аутсайдером квартету.

Чемпіонат світу-2026. Кваліфікація

Швеція – Швейцарія 0:2

Голи: Джака 65, Манзанбі 90+4

Швеція: Юханссон, Лагербільке, Гін, Гудмундссон, Бернгардссон (Гольм 72), Бергвалль (Барджі 85), Карлстрем (Салетрос 65), Аярі, Сема (Свенссон 72), Дьокереш, Ісак

Швейцарія: Кобель, Відмер (Хакес 74), Ельведі, Аканджі, Родрігес, Фройлер, Джака, Рідер (Соу 59), Ндоє, Варгас (Манзамбі 84), Емболо

Попередження: Лагербільке 90+5 – Аканджі 49