Павло Василенко

Шведський нападник Віктор Дьокереш виборов Трофей Герда Мюллера. Форварда визнано найкращим нападником 2025 року. Минулого сезону гравець виступав за лісабонський Спортінг, за підсумками минулого сезону він виграв чемпіонат та Кубок Португалії. У 52 матчах клубного сезону швед забив 54 голи та віддав 13 гольових передач.

У літнє трансферне вікно Дьокереш перейшов у лондонський Арсенал.

У жіночій номінації перемогу здобула Ева Пайор з Барселони. За підсумками минулого сезону футболістка збірної Польщі стала чемпіонкою Іспанії, виграла Кубок та Суперкубок країни. Окрім цього, у складі каталонського клубу вона дійшла до фіналу Ліги чемпіонів. У 62 зустрічах клубного сезону Пайор забила 47 голів та віддала 19 гольових передач.