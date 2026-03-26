Денис Сєдашов

Збірна України пропустила втретє у півфінальному поєдинку плей-оф кваліфікації ЧС-2026 проти Швеції. На 73-й хвилині зустрічі рахунок став розгромним на користь скандинавської команди.

Анатолій Трубін порушив правила у власному штрафному майданчику, необачно стрибнувши в ноги супернику. Головний арбітр матчу Жоау Піньєйру призначив одинадцятиметровий удар.

Виконувати пенальті взявся Віктор Дьокереш. Трубін зумів вгадати напрямок польоту м’яча та навіть дотягнувся до нього рукою, проте удар шведського нападника був занадто потужним.

Відео MEGOGO

На цей момент рахунок у поєдинку на стадіоні Сютат де Валенсія — 0:3. Віктор Дьокереш оформив хет-трик у цій зустрічі.