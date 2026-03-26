Денис Сєдашов

Стадіон Сютат де Валенсія очікує на аншлаг під час поєдинку плей-оф кваліфікації ЧС-2026 між Україною та Швецією. Іспанське видання AS повідомляє, що арена прийматиме близько 20 000 глядачів.

Попри статус номінальних господарів для синьо-жовтих, збірна Швеції також отримає серйозну підтримку на трибунах. Очікується приїзд щонайменше 4 000 шведських вболівальників, які розмістяться на гостьових секторах іспанського стадіону.

Зустріч Україна — Швеція відбудеться 26 березня у Валенсії на стадіоні Сьюдад де Валенсія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

