Дьокереш забив швидкий гол у ворота збірної України
Синьо-жовті пропустили на 6 хвилині
близько 1 години тому
Національна збірна України пропустила швидкий гол у півфінальному матчі плей-оф кваліфікації ЧС-2026 проти Швеції. Рахунок у зустрічі було відкрито вже на 6-й хвилині.
Автором забитого м'яча став зірковий нападник шведів Віктор Дьокереш. Форвард скористався прострілом у штрафний майданчик та безперешкодно замкнув передачу.
Відео MEGOGO
Поділитись