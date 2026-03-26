Денис Сєдашов

Збірна України пропустила вдруге у півфінальному поєдинку плей-оф кваліфікації ЧС-2026 проти Швеції. На початку другого тайму скандинавська команда зуміла зміцнити свою перевагу на стадіоні Сютат де Валенсія.

На 52-й хвилині зустрічі дубль оформив нападник Віктор Дьокереш. Лідер атак шведської збірної вдало підхопив передачу та точно пробив в правий нижній кут воріт Анатолія Трубіна.

На цей момент рахунок у поєдинку — 0:2 на користь шведів.