Україна пропустила вдруге від Швеції на початку другого тайму
Українці пропустили на 52-й хвилині
Збірна України пропустила вдруге у півфінальному поєдинку плей-оф кваліфікації ЧС-2026 проти Швеції. На початку другого тайму скандинавська команда зуміла зміцнити свою перевагу на стадіоні Сютат де Валенсія.
На 52-й хвилині зустрічі дубль оформив нападник Віктор Дьокереш. Лідер атак шведської збірної вдало підхопив передачу та точно пробив в правий нижній кут воріт Анатолія Трубіна.
На цей момент рахунок у поєдинку — 0:2 на користь шведів.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04
