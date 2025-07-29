Павло Василенко

Віктор Дьокереш ще не зіграв жодного офіційного матчу за Арсенал, але вже б'є рекорди, незважаючи на те, що про його перехід офіційно було оголошено лише три дні тому. За даними The Athletic, футболка шведського нападаючого має величезний попит у вболівальників, і «каноніри» ще ніколи не продавали так багато футболок одного гравця за такий короткий термін.

Колишній гравець Спортінга обрав історичний номер 14, хоча йому більше подобається номер 9, під яким грає зараз Габріель Жезус. Цей вибір також допоміг йому здобути серця вболівальників, оскільки під цим номером грав легендарний Тьєррі Анрі.

Арсенал запустив акцію, що пропонує безкоштовний друк імені «Дьокереш» та номери 14 на футболках до четверга. Уболівальники платять лише за саму футболку – близько 115 євро, але не за друк, який може коштувати до 18,50 євро.

Інтерес до футболки був настільки великий, що офіційний сайт Арсеналу впав у той день, коли клуб оголосив про прибуття Дьокереша. Очікується, що рекорд продажу футболок зростатиме до кінця сезону.