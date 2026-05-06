Сергій Разумовський

Журналіст, коментатор і телеведучий Ігор Циганик поділився власною версією щодо допінг-скандалу, який виник навколо вінгера Челсі та збірної України Михайла Мудрика.

Коментуючи ситуацію з можливим виявленням мельдонію в організмі українського футболіста, Циганик зазначив, що, на його думку, такий випадок навряд чи можна пояснити одноразовим або випадковим вживанням забороненої речовини. Журналіст припустив, що йдеться не про незначну дозу, а про серйознішу кількість препарату, яка могла потрапляти в організм гравця не одномоментно.

За словами Циганика, якщо його розуміння ситуації є правильним, то історія з мельдонієм могла мати системний характер. Він не виключає, що хтось із близького оточення Мудрика міг діяти свідомо та впливати на процес таким чином, що футболіст опинився у центрі гучного скандалу.

Водночас журналіст наголосив, що ця ситуація є надзвичайно болючою для українського футболу. На його думку, можливі наслідки допінгової справи можуть виявитися дуже серйозними не лише для самого Мудрика, а й для збірної України, адже йдеться про одного з найперспективніших і найталановитіших гравців свого покоління.

Циганик вважає, що потенційна втрата Мудрика на тривалий термін стала б великою проблемою для українського футболу. Він підкреслив, що футболіст має значний потенціал, уже встиг заявити про себе на високому рівні та залишається важливою фігурою як для національної команди, так і для клубної кар’єри в Англії.

Нагадаємо, рішення про дискваліфікацію Мудрика офіційно ухвалили вже давно.