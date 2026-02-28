Нападник Жирони та збірної України Владислав Ванат ризикує не зіграти у матчі 26-го туру Ла Ліги проти Сельти, який відбудеться 1 березня.

Після поєдинку з Алавесом, який завершився з рахунком 2:2, 24-річний форвард відчув дискомфорт. Через це він не зміг повноцінно працювати у загальній групі команди Мічела.

За даними Futbolfantasy.com, українець тренувався за індивідуальною програмою, а остаточне рішення щодо його участі у зустрічі з Сельтою буде ухвалено безпосередньо в день гри.

Окрім Ваната, окремо від основної групи займалися вінгер Брайан Хіль та півзахисник Тома Лемар, які також отримали невеликі ушкодження.

У поточному сезоні чемпіонату Іспанії Ванат провів 22 матчі, відзначившись вісьмома забитими м'ячами та однією гольовою передачею.