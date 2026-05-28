Домчак: «Славія запропонувала мені дуже чіткий і перспективний план мого розвитку»
19-річний голкіпер підписав угоду на п'ять років
Голкіпер Назар Домчак висловився про свій трансфер із львівських Карпат до празької Славії. 19-річний воротар зазначив, що обрав чеський клуб через чітку стратегію розвитку. Слова наводить пресслужба команди.
Славія запропонувала мені дуже чіткий і перспективний план мого розвитку, який сподобався і мені, і моїй родині. Сподіваюся, що адаптація пройде дуже швидко. Я працював над тим, щоб зробити крок уперед. Зараз я у Славії і з нетерпінням чекаю на цей величезний виклик.
Угода воротаря з празьким клубом розрахована до 2031 року, а сума трансферу склала 5 млн євро.