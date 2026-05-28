Денис Сєдашов

Перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер завершив виступи на Відкритому чемпіонаті Франції — 2026. У матчі другого раунду лідер світового рейтингу поступився аргентинцю Хуану-Мануелю Серундоло (WTA 56) у п'яти сетах.

Італійський тенісист впевнено виграв перші дві партії, проте у третьому сеті був змушений викликати на корт фізіотерапевта через погане самопочуття. Після цього ініціатива повністю перейшла до аргентинця.

Матч тривав 3 години 31 хвилину. За цей час Сіннер виконав 5 ейсів, припустився 7 подвійних помилок і реалізував 5 із 16 брейк-пойнтів. Серундоло зробив 14 подач навылет, помилився на подачі 5 разів та використав 8 із 14 брейк-пойнтів.

Roland Garros-2026. 1/32 фіналу

Яннік Сіннер (Італія) – Хуан Мануель Черундоло (Аргентина) – 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6

У третьому колі Roland Garros Хуан-Мануель Серундоло зіграє проти переможця пари Мартін Ландалус (Іспанія) — Віт Копріва (Чехія).

Світоліна — про мотивацію на Roland Garros: «Війна в Україні дала інший погляд на життя».