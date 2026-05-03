Гол Брагару приніс Поліссю перемогу у матчі з Металістом 1925
Єдиний м'яч був забитий у першому таймі
близько 1 години тому
Полісся обіграло Металіст 1925 у 26-му турі УПЛ.
Єдиний гол у першому таймі забив Максим Брагару, який відзначився дальнім ударом. У другій половині зустрічі Металіст 1925 володів ініціативою, але зрівняти рахунок не зміг.
УПЛ. 26-й тур
Гол: Брагару, 20
Після цієї перемоги Полісся має в активі 52 очки посідає третє місце та скорочує відставання від ЛНЗ. Команда Младена Бартуловича залишилася на п'ятій позиції — 45 очок.
