18-річний центральний захисник Ноам Камара поставив підпис під своїм першим професійним контрактом із ПСЖ. Вихованець академії паризького клубу пов'язав себе угодою терміном на три роки – до літа 2028 року.

«Я надзвичайно гордий підписати свій перший професійний контракт, особливо в такому клубі, як Парі Сен-Жермен, який є найкращим клубом у світі.

Хочу подякувати президенту Нассеру Аль-Хелаїфі, спортивному директору Луїсу Кампосу, тренеру Луїсу Енріке, а також усім співробітникам і моїм партнерам по команді за довіру, яку вони проявляють до мене щодня.

Особливі слова подяки — моїм батькам. Не можу дочекатися моменту, щоб зіграти на «Парк де Пренс» перед нашими вболівальниками», – сказав Камара.