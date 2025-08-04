Французький гранд активно працює над підписанням нового основного воротаря — Люки Шевальє з Лілля. Очікується, що трансфер обійдеться ПСЖ у 40 мільйонів євро, і саме він має стати новим номером один у воротах парижан.

На тлі таких змін Джанлуїджі Доннарумма розглядає варіант дострокового розриву контракту з клубом. За інформацією журналіста Бена Джейкобса, італійський страж воріт готовий покинути ПСЖ, якщо йому не знайдуть нову команду найближчим часом.

Водночас агент Доннарумми не веде активних переговорів із Галатасараєм та Манчестер Юнайтед, хоча обидва клуби цікавилися італійцем. За словами журналіста, Джанлуїджі буде дуже прискіпливим при виборі наступного місця роботи.

Минулий сезон став одним із найуспішніших у кар’єрі італійця. Він провів 47 матчів у складі ПСЖ, у яких пропустив 43 м’ячі, та допоміг клубу виграти всі внутрішні трофеї, а також Лігу чемпіонів. Портал Transfermarkt оцінює Доннарумму в 40 мільйонів євро.