У Манчестер Юнайтед мають намір посилити воротарську позицію до закриття літнього трансферного вікна. Основною ціллю клубу залишається аргентинський чемпіон світу Еміліано Мартінес, який виступає за Астон Віллу.

Як повідомляє журналіст Херман Гарсія, попри першу відмову з боку бірмінгемців, представники Юнайтед продовжують переговори щодо 32-річного голкіпера. Сам Мартінес відкритий до переїзду на Олд Траффорд, а головний тренер Рубен Аморім особисто зацікавлений у цьому трансфері.

Манчестерський клуб розглядав варіант оренди, однак наразі Астон Вілла не готова відпускати свого основного воротаря. Transfermarkt оцінює Мартінеса в 20 мільйонів євро. Чинний контракт аргентинця з клубом діє до 2029 року.

Раніше стало відомо, що Манчестер Юнайтед може підписати голкіпера збірної України. Також, воротар ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма найімовірніше залишить французький гранд.