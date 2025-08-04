Французький ПСЖ свідомо не поспішає з переговорами щодо трансферу українського захисника Іллі Забарного з англійського Борнмута, повідомляє Allez Paris.

Таке рішення у Парижі ухвалили з розрахунком на те, щоб 22-річний футболіст зміг пройти повноцінну передсезонну підготовку у складі свого нинішнього клубу. Йдеться не лише про тренування, а й про участь у контрольних матчах.

Якби перехід оформили раніше, Забарний втратив би можливість провести якісне міжсезоння, адже ПСЖ виходить з відпустки лише 6 серпня, а вже через тиждень на парижан чекає матч за Суперкубок УЄФА проти лондонського Тоттенхема.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ закрив трансфер Забарного.