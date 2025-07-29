Майбутнє Джанлуїджі Доннарумми у складі ПСЖ залишається під питанням. За інформацією Le Parisien, перемовини щодо продовження контракту, який діє до 2026 року, зайшли в глухий кут. На цьому тлі парижани вже близькі до підписання Люки Шевальє з Лілля за €40 млн.

ПСЖ хоче закрити позицію воротаря до матчу за Суперкубок Європи проти Тоттенгема, що відбудеться 13 серпня. Доннарумма, який заробляє близько €10 млн на рік, відхилив варіант з Галатасараєм та очікує на пропозиції від клубів англійської Премʼєр-ліги.

Серед претендентів на італійця — Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті та Челсі. Повернення до Італії зараз малоймовірне через високі фінансові вимоги гравця.

У сезоні 2024/2025 Доннарумма провів 47 матчів у всіх турнірах і пропустив 43 м’ячі. Портал Transfermarkt оцінює його трансферну вартість у €40 млн.