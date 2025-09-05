Доннарумма — про Луїса Енріке: «Тренер має право приймати рішення»
Італійський голкіпер залишив ПСЖ та перейшов у Манчестер Сіті
близько 2 годин тому
Голкіпер Манчестер Сіті Джанлуїджі Доннарумма, який раніше перейшов із ПСЖ до англійського клубу Манчестер Сіті, поділився думками про стосунки з головним тренером парижан Луїсом Енріке.
У мене завжди були відмінні стосунки з тренером. З першого дня в клубі він був зі мною чесним. Розчарований чи я? Не знаю. Кожен сам робить свій вибір. Тренер має право приймати рішення, але наявність підтримки оточуючих, особливо партнерів по команді, дозволила мені зрозуміти, скільки я віддав ПСЖ, думаю, це найголовніше. Адже окрім футболу залишається підтримка оточуючих, одноклубників, що й змушує мене пишатися тим, що я зробив для клубу, — наводить слова Доннарумми Football Italia.
Нагадаємо, Манчетстер Сіті офіційно оголосив про підписання Доннарумми. Також стало відомо, який номер у новій команді вибрав італійський воротар.
