Новачок Манчестер Сіті Джанлуїджі Доннарумма виступатиме за команду під 25-м ігровим номером. Раніше він належав захиснику Мануелю Аканджі, який на правах оренди перейшов в міланський Інтер. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

За інформацією різних джерел, трансфер італійського голкіпера обійшовся містянам у суму від 35 млн до 39 млн євро.

У минулому сезоні Доннарумма провів 47 матчів за ПСЖ у всіх турнірах, 17 із них завершивши без пропущених голів. Його контракт із Манчестер Сіті розрахований до літа 2030 року. За даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість воротаря складає 40 млн євро.